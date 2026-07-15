L'écart entre les taux OIS indiens à 1 an et à 5 ans atteint son plus haut niveau depuis 5 semaines ; Citi prévoit une nouvelle évolution

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'écart entre les deux principaux taux OIS indiens s'est creusé pour atteindre des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis cinq semaines

* Le taux des swaps à un an INR1YMIBROIS=CC s'établissait à 5,92%, tandis que celui des OIS à cinq ans INR5YMIBROIS=CC s'élevait à 6,37%

* L'écart s'est creusé à 45 points de base, son plus haut niveau depuis le 8 juin, contre 39 points de base la semaine dernière

* Citi s'attend à une nouvelle accentuation de la pente de la courbe OIS et prévoit que les écarts s'élargiront jusqu'à 70 points de base dans les semaines à venir entre ces deux échéances

* Les taux de swap ont bondi après un dénouement massif des positions ouvertes précédemment, alors que le Brent menaçait d’atteindre de nouveaux sommets

* "Nous pourrions assister à une certaine consolidation sur les swaps pour l’instant, et si le prix du pétrole baisse, une nouvelle vague d’opérations à la réception pourrait avoir lieu la semaine prochaine", déclare un trader d’une banque privée

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15 juillet -