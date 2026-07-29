L'EBITDA d'Eramet s'envole de 45% au 1er semestre 2026

Le chiffre d'affaires ajusté d'Eramet au 1er semestre s'élève à 1,649 milliard d'euros, soit une hausse de 8% sur un an ( 14 % à périmètre et change constants, avec un effet change de - 6%). Cette progression s'explique par un effet prix positif ( 9%) et un effet volume favorable ( 5%), portés par la croissance des activités manganèse et lithium. L'EBITDA ajusté à 276 MEUR est en hausse de 45%, porté par la croissance des volumes de lithium et de manganèse, et par les économies du programme ReSolution.

Le groupe minier et métallurgique affiche un retour à l'équilibre du Free Cash-Flow ajusté à 7 MEUR, reflétant le rebond de l'EBITDA, la forte maîtrise des investissements et la gestion rigoureuse du BFR.

Par contre, il accentue ses pertes sur les six premiers mois de l'année 2026 : 146 MEUR contre 101 MEUR il y a un an à la même période.

Côté perspectives, Eramet indique que la croissance de la demande de lithium devrait continuer à être forte au 2e semestre, portée par la poursuite de l'adoption des véhicules électriques dans le monde, notamment en Chine où le taux de pénétration devrait atteindre 60% au total en 2026 et en Europe où le seuil de 30 % devrait être franchi.

De plus, la demande est également tirée par la croissance rapide du déploiement massif des ESS en Chine, le premier marché, et leur montée en puissance en Europe et en Amérique du Nord.

Du côté de l'offre, la croissance de la production mondiale devrait se poursuivre, portée par la reprise des mines australiennes et le développement de nouveaux projets africains. Ce rebond resterait toutefois insuffisant pour absorber pleinement la croissance de la demande.

Eramet maintient ses objectifs pour l'année 2026 :

- Minerai de manganèse : 6,4 - 6,8 Mt (millions de tonnes) transportés, cash cost FOB (Coût de revient décaissé "Free On Board) : 2,4 - 2,6 $/dmtu

- Carbonate de lithium : 17 - 20 kt-LCE 5Kilotonnes d'équivalent carbonate de lithium°, capacité nominale proche de 100% fin 2026

- Minerai de nickel vendu à l'externe : 9 Mth (Millions de tonnes humides), sur la base du RKAB* initial de 12 Mth, dans l'attente de l'obtention d'une révision en hausse déposée début juillet

- Sables minéralisés : 300 - 400 kt-HMC (Kilotonnes de concentré de minéraux lourds), retour à pleine capacité prévu au T1 2027

- Capex : entre 250 et 290 MEUR (grâce au strict contrôle des investissements, malgré 35 MEUR pour les réparations au Sénégal)

*Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (en indonésien). Il s'agit du plan de travail et du budget annuel approuvé par le gouvernement indonésien, qui fixe les quotas d'extraction et de vente autorisés pour les compagnies minières opérant en Indonésie (notamment sur le nickel).