L’eau, une ressource à protéger

Cette année, la Journée mondiale de l'eau a pour thème la préservation des glaciers.

Saviez-vous que notre planète compte seulement 3 % d'eau douce, et que celle-ci est en grande partie captive des glaciers(1) ? Il nous reste donc environ 1,2 % d'eau douce pour couvrir tous nos besoins(1).

Les glaciers permettent de protéger la Terre et les océans. En effet, ils réfléchissent les rayons lumineux sur leur surface et renvoient l'excès de chaleur dans l'espace, réduisant ainsi les températures(2).

Ils garantissent un flux d'eau constant vers les rivières et les lacs, utilisés pour l'eau potable, l'agriculture et la production d'énergie. Ces glaciers sont également vitaux pour de nombreux écosystèmes.

La préservation des glaciers, un enjeu au cœur de la Journée mondiale de l'eau

La journée mondiale de l'eau met cette année l'accent sur la préservation des glaciers, en raison de leur fonction essentielle.

2023 a été marquée par des effondrements de glaciers qui ont perdu leurs plus grandes quantités d'eau depuis plus de 50 ans, et ce pour la deuxième année consécutive.

Une récente étude de l'UNESCO a estimé la disparition, dans les 25 prochaines années, d'un tiers des glaciers des 50 sites du patrimoine mondial(3).

