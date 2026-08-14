L Catterton cède pour 1 milliard de dollars d'actions Birkenstock

L'actionnaire majoritaire de Birkenstock profite de la récente hausse du titre pour alléger sa participation. Le fabricant de sandales va parallèlement racheter près de la moitié des actions mises en vente, soit environ 500 millions de dollars.

L Catterton, la société de capital investissement dont Bernard Arnault et LVMH sont actionnaires, a mis en vente 25,5 millions d'actions Birkenstock au prix de 39,35 dollars pièce, soit un montant d'environ 1 milliard de dollars. Une option permet de céder jusqu'à 3,8 millions d'actions supplémentaires si la banque chargée du placement, JP Morgan, trouve preneur.

Birkenstock ne percevra aucun produit de l'opération, mais prévoit de racheter 12,76 millions des actions proposées, soit près de 500 millions de dollars, avant de les annuler. La clôture de l'offre est prévue le 17 août, sous réserve des conditions habituelles.

L'opération intervient après un bond de 11,6% de l'action jeudi à New York, dans le sillage d'une publication marquée par le relèvement de l'objectif de chiffre d'affaires annuel. L Catterton détenait avant l'opération 54% du capital, via 99,416 millions d'actions. L'opération ramènerait sa détention autour de 40%, voire autour de 38% en cas d'exercice de l'option.