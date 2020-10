Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Azerbaïdjan dénonce un bombardement arménien, menace de représailles Reuters • 04/10/2020 à 14:55









(Actualisé avec civil tué, menaces de représailles, précisions) BAKOU/EREVAN, 4 octobre (Reuters) - L'Azerbaïdjan a accusé dimanche les forces arméniennes de bombarder la deuxième ville du pays et menacé Erevan de représailles militaires, franchissant une nouvelle étape dans l'escalade du conflit dans l'enclave sécessionniste arménienne du Haut-Karabakh. Les autorités d'Erevan ont démenti tout bombardement visant l'Azerbaïdjan mais les autorités du Haut-Karabakh ont dit avoir pris pour cible une base aérienne militaire à Ganja. Deuxième ville du d'Azerbaïdjan, avec 335.000 habitants, Ganja est située à environ 100 km au nord de Stepanakert, la "capitale" du Haut-Karabakh, et à 80 km de la ville arménienne de Vardenis. Selon les autorités azerbaïdjanaises, un habitant de Ganja a été tué lors du bombardement, qui fait planer la menace d'un conflit ouvert entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. "L'Azerbaïdjan détruira les cibles militaires d'où partent les tirs contre sa population jusqu'en Arménie", a menacé Hikmet Hajiyev, un conseiller du président azerbaïdjanais. Selon lui, d'autres civils azerbaïdjanais ont été tués par les combats dans une région frontalière du Haut-Karabakh. Le conflit déclenché par les forces de Bakou il y a une semaine est monté en intensité ces derniers jours, au risque de s'internationaliser, la Turquie soutenant l'Azerbaïdjan tandis que l'Arménie a un pacte militaire avec la Russie. Le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu, s'est dit samedi opposé à la conclusion d'un cessez-le-feu "superficiel" au Haut-Karabakh. Il a condamné dimanche le bombardement à Ganja et dénoncé le comportement "illégal" de l'Arménie. (Nailia Bagirova et Nvard Hovhannisyan, version française Tangi Salaün)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.