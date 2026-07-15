L'avocate de Goldman Sachs, Ruemmler, va comparaître devant une commission de la Chambre des représentants dans l'affaire Epstein

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Kathryn Ruemmler, conseillère juridique principale chez Goldman Sachs, devra répondre mercredi à des questions difficiles posées par des membres du Congrès concernant ses liens avec Jeffrey Epstein, alors que les législateurs enquêtent sur les relations entre ce délinquant sexuel décédé et les élites politiques et économiques.

Mme Ruemmler comparaîtra devant la commission de la Chambre des représentants chargée de la surveillance et de la réforme gouvernementale dans le cadre de l’enquête menée sur Jeffrey Epstein et sa complice Ghislaine Maxwell. Mme Ruemmler a démissionné de son poste de directrice juridique et de conseillère générale fin juin, dans l’attente d’un remplaçant, après que des documents publiés par le ministère américain de la Justice ont révélé qu’elle avait entretenu de nombreuses communications avec M. Epstein et qu’elle avait également accepté des cadeaux de sa part.

Epstein, décédé en 2019 dans une prison de New York alors qu’il attendait son procès pour des accusations fédérales de trafic sexuel, entretenait des liens étroits avec de nombreuses personnalités du monde de la politique, de la finance, du milieu universitaire et des affaires, dont le président Donald Trump. Sa mort a été jugée comme étant un suicide.

Cette audience a de nouveau braqué les projecteurs sur Goldman Sachs en raison de sa décision de maintenir Ruemmler à son poste, malgré ses liens avec ce délinquant sexuel condamné.

Goldman Sachs a refusé de commenter. Mme Ruemmler n’a pas répondu à une demande de commentaire. La commission de contrôle a interrogé des personnalités politiques telles que l’ancien président Bill Clinton , l’actuel secrétaire au Commerce et ancien directeur général de Cantor Fitzgerald Howard Lutnick , ainsi que le fondateur de Microsoft Bill Gates . Le directeur général de Goldman, David Solomon, a déclaré lors d’une interview accordée à CNBC à l’époque que Mme Ruemmler lui avait confié que la couverture médiatique de son travail l’avait “placée dans une situation où il lui était difficile d’exercer ses fonctions et d’assumer ses responsabilités, et qu’elle estimait simplement qu’il était temps de se retirer”.

Elle a accepté de conserver un rôle de conseillère en tant que conseillère juridique principale jusqu’à ce que l’entreprise nomme un nouveau directeur juridique, a déclaré Solomon en juin, une décision qui a été critiquée par certains législateurs.

Son porte-parole a réitéré une déclaration antérieure selon laquelle elle n’avait rien fait de répréhensible et n’avait aucune connaissance d’activités criminelles en cours de la part d’Epstein lorsqu’elle avait eu des contacts avec lui en tant qu’avocate pénaliste en exercice. Mme Ruemmler a eu de nombreux échanges avec M. Epstein entre 2014 et 2019, même après qu’il eut plaidé coupable en 2008 pour avoir incité une personne de moins de 18 ans à se livrer à la prostitution, comme l’ont révélé des documents du ministère américain de la Justice.

Ces documents montrent qu’elle a accepté des cadeaux de la part d’Epstein et qu’elle l’a conseillé sur la manière de répondre aux questions des médias concernant ses crimes.