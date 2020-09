Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'avocat de la famille de Khashoggi estime le verdict "juste et dissuasif" Reuters • 08/09/2020 à 03:23









LE CAIRE, 8 septembre (Reuters) - L'avocat de la famille de Jamal Khashoggi, tué en octobre 2018 au consulat saoudien d'Istanbul, a déclaré lundi que le verdict rendu par la justice saoudienne était "juste et dissuasif", rapporte le quotidien saoudien Asharq Al-Awsat. La justice saoudienne a condamné lundi à des peines allant de sept à vingt ans de prison huit accusés jugés pour leur implication dans la mort du journaliste. (Hesham Abdul Khalek; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.