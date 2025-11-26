 Aller au contenu principal
L'avis des analystes : Les courtiers augmentent le PT d'Autodesk en raison d'un solide troisième trimestre et d'une demande d'infrastructure en nuage
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 18:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Le fabricant de logiciels de conception Autodesk ADSK.O a prévu mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le quatrième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street , grâce à la demande croissante pour ses outils de conception basés sur l'informatique dématérialisée

** Les actions d'ADSK augmentent de près de 3,2 % à environ 303,8 $

** Vingt-cinq des 31 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus et six à "conserver"; leur estimation médiane est de 375 $, selon les données compilées par LSEG

RÉSULTATS POSITIFS POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE ET RENOUVELLEMENT RÉGULIER DES ABONNEMENTS

** Rosenblatt (augmente le PT de 355 $ à 375 $) déclare que les revenus d'ADSK continuent de croître, grâce aux infrastructures civiles, à l'activité des projets de centres de données et aux renouvellements d'abonnements de clients importants

** Deutsche Bank (augmente les prévisions à 375 $ de 345 $) déclare que les résultats positifs du troisième trimestre sont dus à la force des centres de données et des infrastructures ainsi qu'à des gains de parts dans la construction; considère que les tendances seront durables au cours des prochains trimestres

** Macquarie (augmente le PT de 380 $ à 400 $) cite une forte exécution dans l'architecture, l'ingénierie, la construction et les opérations, et des progrès sur le modèle de transaction directe et le levier d'exploitation dans un environnement macro incertain

Valeurs associées

AUTODESK INC
305,0150 USD NASDAQ +3,60%
