L'avis des analystes : Les courtiers augmentent le PT d'Autodesk en raison d'un solide troisième trimestre et d'une demande d'infrastructure en nuage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Le fabricant de logiciels de conception Autodesk ADSK.O a prévu mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le quatrième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street , grâce à la demande croissante pour ses outils de conception basés sur l'informatique dématérialisée

** Les actions d'ADSK augmentent de près de 3,2 % à environ 303,8 $

** Vingt-cinq des 31 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus et six à "conserver"; leur estimation médiane est de 375 $, selon les données compilées par LSEG

RÉSULTATS POSITIFS POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE ET RENOUVELLEMENT RÉGULIER DES ABONNEMENTS

** Rosenblatt (augmente le PT de 355 $ à 375 $) déclare que les revenus d'ADSK continuent de croître, grâce aux infrastructures civiles, à l'activité des projets de centres de données et aux renouvellements d'abonnements de clients importants

** Deutsche Bank (augmente les prévisions à 375 $ de 345 $) déclare que les résultats positifs du troisième trimestre sont dus à la force des centres de données et des infrastructures ainsi qu'à des gains de parts dans la construction; considère que les tendances seront durables au cours des prochains trimestres

** Macquarie (augmente le PT de 380 $ à 400 $) cite une forte exécution dans l'architecture, l'ingénierie, la construction et les opérations, et des progrès sur le modèle de transaction directe et le levier d'exploitation dans un environnement macro incertain