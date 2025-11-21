L'avion de chasse indien Tejas s'écrase au salon aéronautique de Dubaï, tuant le pilote

Des images montrent de la fumée noire s'élevant du site de l'accident

L'armée de l'air indienne annonce la constitution d'une commission d'enquête

Deuxième crash connu d'un avion de combat produit en Inde

L'avion est équipé de moteurs GE

L'armée de l'air indienne a annoncé qu'un avion de combat Tejas, produit en Inde, s'était écrasé au salon aéronautique de Dubaï lors d'une démonstration aérienne vendredi, tuant son pilote.

Le chasseur volait à basse altitude vers 14h15 (1015 GMT) avant de s'écraser dans une boule de feu, selon un témoin. Des images du site ont montré de la fumée noire s'élevant derrière une piste d'atterrissage clôturée.

"Une commission d'enquête est en cours de constitution pour déterminer les causes de l'accident", a déclaré l'IAF dans un communiqué.

Il s'agit du deuxième accident connu de l'avion de chasse, qui est équipé de moteurs General Electric GE.N et qui est crucial pour les efforts de l'Inde visant à moderniser la flotte de son armée de l'air, composée principalement de chasseurs russes et ex-soviétiques. Le premier crash a eu lieu lors d'un exercice en Inde en 2024.

Le gouvernement de Dubaï a diffusé une photo montrant des équipes de pompiers en train d'éponger une épave fumante. Il a précisé que les équipes d'urgence géraient la situation sur place.

L'accident s'est produit lors du dernier jour du salon aéronautique, le plus grand événement aéronautique du Moyen-Orient, qui a débuté lundi.