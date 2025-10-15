 Aller au contenu principal
L'aviation privée BOND, soutenue par KKR, désignée comme client pour une commande de 1,7 milliard de dollars de Bombardier en juin
15/10/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BOND, une nouvelle société d'aviation privée soutenue par la société d'investissement américaine KKR

KKR.N , a été présentée mardi comme le client à l'origine d'une commande de 1,7 milliard de dollars passée en juin pour 50 jets privés Bombardier BBDb.TO et des services après-vente.

KKR est l'investisseur principal de la société d'aviation fractionnée, un modèle dans lequel les individus achètent une part d'un jet privé. BOND a également annoncé un tour de table de 350 millions de dollars dirigé par KKR.

L'accord de commande ferme et de services de BOND comprend les jets Challenger 3500 et les avions à grande cabine Global 6500 du constructeur canadien d'avions d'affaires, dont les vols commenceront en 2027.

