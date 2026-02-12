 Aller au contenu principal
L'avertissement de Lenovo concernant la pénurie de mémoire pèse sur Dell et HP
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 13:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions de Dell Technologies DELL.N ont baissé de 2,6% à 120,97 dollars, tandis que celles de HP Inc

HPQ.N ont baissé de 2,7% à 19,22 dollars avant la mise sur le marché ** Le groupe chinois Lenovo 0992.HK met en garde contre la pression croissante sur les livraisons de PC, alors que la pénurie de puces mémoire s'aggrave dans l'industrie ** "Nous nous attendons à ce que les ventes d'unités de PC subissent des pressions , mais nous croyons que nous pouvons encore accroître nos revenus et maintenir notre rentabilité" - a déclaré Yang Yuanqing, directeur général, à Reuters

** Lenovo annonce une baisse de 21 % de son bénéfice au troisième trimestre

** En 2025, DELL a augmenté de ~9%, tandis que HPQ a chuté de ~32%

Valeurs associées

DELL TECH RG-C
124,200 USD NYSE -1,43%
HP
19,755 USD NYSE -0,25%
LENOVO GROUP
0,975 EUR Tradegate -3,87%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

