L'avertissement de Lenovo concernant la pénurie de mémoire pèse sur Dell et HP

12 février - ** Les actions de Dell Technologies DELL.N ont baissé de 2,6% à 120,97 dollars, tandis que celles de HP Inc

HPQ.N ont baissé de 2,7% à 19,22 dollars avant la mise sur le marché ** Le groupe chinois Lenovo 0992.HK met en garde contre la pression croissante sur les livraisons de PC, alors que la pénurie de puces mémoire s'aggrave dans l'industrie ** "Nous nous attendons à ce que les ventes d'unités de PC subissent des pressions , mais nous croyons que nous pouvons encore accroître nos revenus et maintenir notre rentabilité" - a déclaré Yang Yuanqing, directeur général, à Reuters

** Lenovo annonce une baisse de 21 % de son bénéfice au troisième trimestre

** En 2025, DELL a augmenté de ~9%, tandis que HPQ a chuté de ~32%