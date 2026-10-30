L'avertissement d'Intel déclenche une chute des cours des puces, alors que la faiblesse du marché des PC assombrit les perspectives de reprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Anhata Rooprai

Le titre d'Intel INTC.O a chuté de 25 % en pré-ouverture après que le fabricant de puces a annoncé des prévisions trimestrielles moroses et mis en garde contre une faiblesse persistante du marché des ordinateurs personnels au moins jusqu'au premier semestre 2027, déclenchant une vague de ventes massives sur les valeurs mondiales du secteur des puces électroniques.

Cette chute place le fabricant américain de puces, qui prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d’affaires et un bénéfice inférieurs aux attentes de Wall Street , en passe de perdre plus de 123 milliards de dollars de capitalisation boursière et d’ouvrir à son plus bas niveau depuis environ six mois si les pertes se maintiennent tout au long de la séance de bourse régulière.

Ces prévisions soulignent les défis auxquels est confronté le directeur général Lip-Bu Tan dans ses efforts de redressement, Intel étant toujours aux prises avec un marasme prolongé du marché des PC, alors même qu’il investit massivement dans l’IA et l’expansion de sa production.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, notamment Advanced Micro Devices AMD.O , Arm Holdings ARM.O , Qualcomm

QCOM.O , Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O et Micron MU.O , ont chuté de 2 % à 9 % lors des échanges avant l’ouverture.

L'indice STOXX Europe 600 Technology .SX8P a reculé de 2,1 %, le poids lourd du secteur ASML ASML.AS perdant 5,2 %. Les actions cotées aux États-Unis du plus grand fabricant mondial de puces sous contrat, TSMC 2330.TW , ont reculé de 3,5 %.

Intel table sur un chiffre d’affaires compris entre 15 et 16 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, un chiffre inférieur à l’estimation moyenne des analystes, qui s’élève à 17,07 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le directeur financier, David Zinsner, a également déclaré qu’Intel ne s’attendait pas à un flux de trésorerie positif cette année.

LA PÉNURIE DE MÉMOIRE SE FAIT SENTIR

La hausse des prix de la mémoire, alimentée par la réorientation des capacités de production des fournisseurs vers des puces mémoire à large bande passante destinées à l’IA, fait grimper les coûts des PC et pèse sur une demande des consommateurs déjà faible.

Les puces pour PC ont représenté environ la moitié du chiffre d’affaires d’Intel au troisième trimestre, et la société s’attend à ce que les ventes de ce segment reculent de plus de 20 % en glissement trimestriel ce trimestre, après une baisse de 5 % au cours de la période de septembre.

"Il sera important de voir si Intel parviendra à élargir l’offre de produits Xeon, très rentables, afin de compenser cette faiblesse croissante du marché des PC", a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

"En résumé, la baisse des volumes de vente, la hausse des coûts de fabrication et une gamme de produits décalée par rapport au cycle constituent les facteurs susceptibles d’entraîner une baisse du cours de l’action à court terme, les bénéfices futurs étant soumis à une forte pression."