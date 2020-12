Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Autriche rouvrira ses stations de ski le 24 décembre Reuters • 02/12/2020 à 13:31









VIENNE, 2 décembre (Reuters) - Il sera possible de skier en Autriche à partir du 24 décembre, a annoncé mercredi le chancelier Sebastian Kurz. Le gouvernement autrichien a toutefois précisé dans un communiqué que, jusqu'au 10 janvier, une quarantaine serait imposée à toute personne arrivant d'un pays avec un taux d'incidence de plus de 100 cas pour 100.000 habitants au cours des deux semaines précédentes. Cela concerne actuellement des pays limitrophes tels que l'Allemagne et l'Italie dont les habitants ne pourraient ainsi pas venir passer de courtes vacances en Autriche pour skier. Les pays européens divergent sur le sujet de l'ouverture des stations durant les fêtes de fin d'année et le Premier ministre français Jean Castex a évoqué mercredi des contrôles aléatoires aux frontières de ceux qui ouvriraient les leurs, pour dissuader les Français de s'y rendre. (François Murphy version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

