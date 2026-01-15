L'autorité suisse de la concurrence ouvre une enquête sur les droits de licence de Microsoft

La commission suisse de la concurrence a déclaré jeudi qu'elle avait lancé une enquête préliminaire sur les frais de licence de Microsoft MSFT.O dans le pays.

"Les récentes augmentations des frais peuvent constituer des indications d'une restriction illégale de la concurrence", a déclaré l'agence, également connue sous le nom de WEKO, dans un communiqué.