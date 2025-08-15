L'autorité portuaire namibienne annule un projet clé de soutien énergétique à Luderitz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité portuaire namibienne (Namport) a annulé un appel d'offres de pré-qualification pour une nouvelle base d'approvisionnement en pétrole et en gaz à Luderitz, quelques jours seulement après l'avoir lancé et sans explication, comme l'a montré sa page Facebook vendredi.

Cette annulation soudaine porte un coup aux efforts déployés par le gouvernement pour accélérer le développement du port de Luderitz, le plus petit des deux ports commerciaux du pays d'Afrique australe et un important centre de services énergétiques.

Point chaud de l'exploration suite à une série de découvertes offshore par Shell SHEL.L , TotalEnergies

TTEF.PA , Galp GALP.LS et Rhino Resources, la Namibie a l'ambition de livrer son premier pétrole d'ici 2030, Luderitz ayant été désigné comme le centre énergétique du pays.

Cependant, l'incertitude réglementaire, le manque d'infrastructures clés et une main-d'œuvre non qualifiée pour le secteur pétrolier et gazier ont inquiété les investisseurs et les opérateurs.

Namport a lancé mardi un appel d'offres pour la conception, la construction, la propriété, l'exploitation et le transfert (DBOOT) d'une nouvelle base d'approvisionnement en pétrole et en gaz dans la baie de Luderitz, afin de soutenir les campagnes de forage dans le bassin d'Orange.

"Namport a le regret d'informer les parties intéressées que l'offre de concession DBOOT pour la base d'approvisionnement en pétrole et en gaz de la baie de Luderitz a été annulée", peut-on lire sur la page Facebook officielle de Namport.

Andrew Kanime, directeur général de Namport, n'a pas répondu aux appels téléphoniques ni aux messages visant à clarifier la situation.

Le port de Luderitz, situé à l'extrême sud du vaste pays aride, a des plans distincts pour étendre son mur de quai d'au moins 300 mètres afin d'essayer d'accueillir plus de navires de support de plate-forme qui desservent le secteur pétrolier et gazier offshore en plein essor.

Andrew Kanime a précédemment déclaré à Reuters que les opérations de TotalEnergies étaient soutenues par le port de Luderitz , tandis que Shell et Galp étaient soutenus par la baie de Walvis, au nord du pays.

La capacité d'accostage dans ce port aux contraintes physiques, où les cargaisons de pêche et d'exploitation minière se disputent l'espace, était déjà proche de sa capacité maximale, avait-il déclaré l'année dernière.