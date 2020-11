Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Autorité palestinienne va reprendre sa coopération avec Israël - source Reuters • 17/11/2020 à 17:52









RAMALLAH, Cisjordanie, 17 novembre (Reuters) - L'Autorité palestinienne va reprendre sa coopération sécuritaire avec Israël, qu'elle avait suspendue en mai dernier pour protester contre le plan d'annexion d'une partie de la Cisjordanie par le gouvernement de Benjamin Netanyahu, a déclaré mardi un haut responsable palestinien. Le plan d'annexion, annoncé dans un premier temps pour le début du mois de juillet, a été gelé depuis que l'Etat hébreu a conclu des accords de normalisation de ses liens avec plusieurs pays arabes, dont les Emirats arabes unis. (Ali Sawafta, version française Jean-Stéphane Brosse)

