L'autorité japonaise de surveillance bancaire met en place un forum pour lutter contre les cybermenaces liées à Mythos

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kentaro Okasaka

Le Japon va mettre en place cette semaine un groupe de travail public-privé chargé d'examiner les risques de cybersécurité que fait peser sur le système financier le nouveau modèle d'intelligence artificielle d'Anthropic, Mythos, a déclaré mardi la ministre des Finances, Satsuki Katayama.

* Mme Katayama, qui a rencontré mardi à Tokyo le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent , a déclaré que ce groupe avait pour objectif de développer une compréhension commune des menaces potentielles liées à l'IA parmi les secteurs financiers et technologiques ainsi que les décideurs politiques, avec la contribution du gouvernement américain.

* Au total, 36 entités, dont des institutions financières allant des mégabanques aux banques en ligne, la Banque du Japon et les filiales japonaises d’Anthropic et d’OpenAI, tiendront la première réunion du groupe jeudi, présidée par Osamu Terai, directeur de la sécurité des systèmes d’information du groupe financier Mizuho 8411.T , selon l’Agence des services financiers (FSA).

* Anthropic a lancé le projet Glasswing afin d’offrir à un nombre limité d’organisations l’accès à son dernier modèle d’IA à des fins défensives. La FSA a déclaré que l’intérêt des banques japonaises pour l’accès à ce modèle est en hausse, sans toutefois préciser si certaines d’entre elles en avaient officiellement fait la demande.

* Le groupe de travail discutera des procédures à suivre en cas de découverte de vulnérabilités, des mesures défensives et des plans d'urgence pour les scénarios où les menaces ne peuvent être entièrement contenues, a déclaré la FSA. L'autorité de régulation a également indiqué qu'elle envisageait un partage d'informations avec les autorités américaines et d'autres autorités étrangères .