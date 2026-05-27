L'autorité italienne de la concurrence ouvre une enquête sur la société américaine Biogen pour position dominante présumée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'autorité italienne de la concurrence a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête sur le laboratoire pharmaceutique Biogen Italia et sa société mère Biogen BIIB.O pour abus présumé de position dominante.
Les deux sociétés auraient cherché à empêcher leur concurrent Sandoz SDZ.S de commercialiser des médicaments contre la sclérose en plaques à base de natalizumab, a indiqué l'autorité de régulation dans un communiqué.
L'autorité de surveillance a procédé à des inspections dans les bureaux italiens de Biogen, avec l'aide de la police financière italienne, a-t-elle ajouté.
Biogen n'était pas immédiatement disponible pour commenter.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer