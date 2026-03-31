L'autorité italienne de la concurrence inflige une amende de 30 millions de dollars à Morellato pour des restrictions de vente présumées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité italienne de la concurrence a infligé à Morellato une amende de 25,9 millions d'euros (29,7 millions de dollars) pour des restrictions présumées déloyales imposées à ses distributeurs, a déclaré l'autorité de régulation mardi.

L'organisme de surveillance a déclaré que Morellato imposait des prix de revente en fixant des niveaux de remise maximaux que les détaillants pouvaient appliquer sur les ventes en ligne, avec des recommandations de prix spécifiques.

* Morellato a imposé un accord restrictif du 20 juillet 2018 au 23 décembre 2025 à ses détaillants, a déclaré le régulateur.

* Son enquête a montré que l'entreprise surveillait les prix des distributeurs et imposait le respect de l'accord par le biais d'un système de sanctions et de demandes de retrait des remises, y compris le blocage des commandes et des comptes Amazon, ainsi que des menaces de résiliation des contrats.

* L'enquête a été ouverte en mars 2025 .

* Morellato a également inclus une clause explicite dans ses accords de distribution interdisant aux détaillants de vendre sur des plateformes en ligne tierces telles qu'Amazon et eBay, a ajouté l'autorité de régulation.

* Le groupe est l'un des plus grands producteurs italiens de bijoux et de montres vendus dans le commerce de détail, dont les marques propriétaires ou sous licence comprennent Sector No Limits, Philip Watch, Esprit et Trussardi.

* Morellato n'a pas pu être jointe dans l'immédiat pour un commentaire (1 dollar = 0,8720 euro)