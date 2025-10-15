 Aller au contenu principal
L'autorité italienne de la concurrence enquête sur Philip Morris Italia au sujet de ses produits sans fumée
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 19:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remplace Veed par Veev et précise que Zyn n'est pas un snus au paragraphe 8)

L'Autorité italienne de la concurrence a déclaré mercredi qu'elle avait ouvert une enquête sur Philip Morris Italia pour pratiques commerciales déloyales présumées concernant ses produits de tabac sans fumée.

Le géant du tabac aurait promu ses produits de manière incorrecte, en utilisant des expressions telles que "sans fumée" et des slogans tels que "un avenir sans fumée", a déclaré l'autorité dans un communiqué.

"Ces expressions peuvent manquer de clarté et induire les consommateurs en erreur, car elles font référence à des produits qui, malgré l'absence de combustion, ne sont pas exempts d'effets nocifs potentiels sur la santé, ni moins nocifs que d'autres, et peuvent entraîner une dépendance", a déclaré l'organisme de surveillance.

Il a ajouté qu'il avait effectué des inspections dans les bureaux du groupe et sur un site de production dans la ville centrale de Bologne.

Philip Morris PM.N a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu'il avait toujours agi en conformité avec les réglementations applicables, ajoutant que "la communication est factuelle, véridique et pleinement conforme à la législation italienne et européenne, qui associe l'absence de fumée à l'absence de combustion".

La société a également déclaré qu'elle continuerait à coopérer avec l'Autorité de la concurrence tout au long de la procédure "afin de démontrer la pleine légitimité de ses actions".

Le groupe propose une gamme croissante de produits sans fumée, qui fournissent de la nicotine sans combustion, comme alternative aux cigarettes traditionnelles.

Il s'agit notamment de produits du tabac chauffés comme IQOS, de produits de vapotage comme Veev, de sachets de nicotine Zyn et de snus.

"Un avenir sans fumée est le principal objectif mondial de Philip Morris International depuis dix ans - un objectif auquel ses filiales italiennes s'emploient depuis des années, y compris via la chaîne d'approvisionnement impliquant 44 000 personnes", ajoute la déclaration.

