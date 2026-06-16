L'autorité italienne de la concurrence enquête sur Apple concernant ses services cloud dans le cadre de la réglementation sur les marchés numériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du communiqué, au paragraphe 2)

L'autorité italienne de la concurrence a annoncé mardi avoir ouvert une enquête sur l' AAPL.O d'Apple concernant le respect des obligations d'interopérabilité, en vertu de la loi européenne sur les marchés numériques.

En vertu de ces règles, Apple doit veiller à ce que les fournisseurs tiers de services cloud grand public puissent interopérer efficacement et gratuitement avec les composants matériels et logiciels contrôlés par les systèmes d'exploitation iOS et iPadOS du groupe, et bénéficier d'un accès équivalent à celui du service iCloud d'Apple.

L'autorité a déclaré dans son communiqué qu'elle disposait de preuves montrant que d'autres fournisseurs de services cloud grand public ne pouvaient pas être sur un pied d'égalité avec iCloud, car ils ne semblaient pas avoir accès aux mêmes composants que ceux utilisés ou mis à disposition par le service d'Apple.

Cette enquête est la première ouverte par l'autorité italienne en vertu de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act), qui permet aux régulateurs nationaux de mener des enquêtes préliminaires.

L'autorité a indiqué que les résultats de son enquête seraient transmis à la Commission européenne.