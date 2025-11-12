L'autorité irlandaise de régulation des médias ouvre une enquête sur le X de Musk

L'autorité irlandaise de régulation des médias a ouvert une enquête sur la plateforme de médias sociaux X mercredi, craignant qu'elle ne donne pas aux utilisateurs la possibilité de faire appel des décisions de modération de contenu et que ses systèmes internes de traitement des plaintes ne soient pas faciles d'accès.

Cette enquête, la première ouverte par l'autorité de régulation dans le cadre de son rôle de supervision de la conformité des plateformes établies en Irlande avec la loi sur les services numériques de l'Union européenne, évaluera la conformité de X, propriété d'Elon Musk, avec certaines parties de la loi.

De nombreuses grandes multinationales technologiques ont leur siège européen en Irlande. Si un fournisseur se trouve en infraction avec la loi sur les services numériques, le régulateur irlandais peut lui infliger une amende pouvant aller jusqu'à 6 % de son chiffre d'affaires annuel.

L'enquête fait suite à des préoccupations exprimées par l'équipe de supervision du régulateur irlandais, ainsi qu'à des informations fournies par une organisation non gouvernementale, HateAid, et à une plainte d'utilisateur, a déclaré le régulateur dans un communiqué.

"Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante pour garantir une expérience en ligne plus sûre aux utilisateurs de l'Union européenne", a déclaré John Evans, commissaire aux services numériques de l'autorité de régulation irlandaise.

"Si nous soupçonnons une plateforme de manquer à ses obligations, nous n'hésiterons pas à intervenir et, le cas échéant, à prendre des mesures coercitives pour protéger la sécurité des utilisateurs en Irlande et dans l'ensemble de l'Union européenne."

L'UE a pris des mesures répressives à l'encontre des grandes entreprises technologiques en utilisant la DSA, qui exige que les grandes plateformes telles que les sites de médias sociaux et les moteurs de recherche mettent en place des mesures solides pour atténuer la diffusion de contenus illégaux et préjudiciables.