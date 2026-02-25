Bénéfice record en 2025 pour le gestionnaire d'aéroports Aena

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JASON ALLEN )

Le groupe espagnol Aena, premier opérateur aéroportuaire au monde en nombre de passagers, a engrangé des résultats record en 2025, grâce à une hausse du trafic aérien, porté par la vigueur du secteur touristique, notamment en Espagne, deuxième destination mondiale.

Le gestionnaire d'aéroports a dégagé 2,14 milliards d'euros de bénéfice net l'an passé, soit 10,5% de plus que les 1,93 milliard de 2024, année du précédent record, selon les résultats publiés mercredi par l'entreprise.

Son chiffre d'affaires a quant à lui atteint 6,38 milliards d'euros, en hausse de 9,5% sur un an.

Aena, propriété à 51% de l'Etat espagnol, attribue la forte hausse de ses résultats à l'envolée du trafic aérien, notamment en Espagne, qui a connu une fréquentation touristique record avec l'arrivée de 97 millions de visiteurs étrangers en 2025, selon le gouvernement.

Cette dynamique a permis de doper les revenus générés par les commerces présents dans ses différents terminaux, mais aussi les redevances qui lui sont versées par les compagnies aériennes.

Sur l'ensemble de l'année 2025, les 46 aéroports espagnols gérés par le groupe ont ainsi vu transiter 321,6 millions de passagers, soit une hausse de 3,9% par rapport au chiffre de 2024.

En intégrant l'aéroport londonien de Luton, spécialisé dans les compagnies à bas coût, les 17 aéroports gérés par le groupe espagnol au Brésil, ainsi que deux héliports en Espagne, Aena a accueilli 384,8 millions de passagers l'an passé (+4,2% sur un an).

En septembre, Aena avait dit qu'il allait investir près de 13 milliards d'euros sur la période 2027-2031 pour agrandir et moderniser ses aéroports face à la concurrence accrue dans le secteur.

Puis, en décembre, le groupe espagnol a annoncé la signature d'un contrat de plus de 300 millions d'euros pour des participations dans deux aéroports britanniques, à Leeds Bradford et Newcastle, pour étendre sa présence au Royaume-Uni.