L'autorité irlandaise de régulation des médias ouvre une enquête officielle sur X concernant l'accès des mineurs à ses contenus

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(Ajout d'informations dans les paragraphes 3 à 5)

L'autorité irlandaise de régulation des médias a ouvert une enquête officielle sur la plateforme de réseaux sociaux X concernant le respect des dispositions relatives à la vérification de l'âge et au contrôle parental, a-t-elle annoncé mardi.

L'autorité de régulation, Coimisiún na Meán, est habilitée à infliger une amende pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel concerné, en vertu du Code de sécurité en ligne irlandais.

En vertu de ce code, la vérification de l’âge est obligatoire pour garantir que les enfants ne visionnent pas de vidéos “présentant de la pornographie ou des scènes de violence extrême, grossière et gratuite, ou des actes de cruauté”, a précisé l’autorité de régulation dans un communiqué annonçant l’ouverture de l’enquête.

Elle a indiqué que des inquiétudes avaient été soulevées concernant “la mise en œuvre potentiellement inefficace des mécanismes de vérification de l’âge par X”, ajoutant qu’une vérification de l’âge reposant uniquement sur une auto-déclaration n’est pas considérée comme efficace.

“On craint que les contrôles parentaux mis en place par X ne soient pas efficaces, ne répondent pas à des exigences minimales et soient difficiles à trouver”, a-t-elle ajouté.