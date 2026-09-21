L'autorité irlandaise chargée de la protection de la vie privée inflige une amende de 403 millions d'euros à Google pour le traitement des données de localisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Google a enfreint les règles de l'UE en matière de protection de la vie privée par le biais de différentes fonctionnalités

* Quatrième amende la plus importante infligée à une grande entreprise technologique par l'autorité de régulation irlandaise

* Le moteur de recherche affirme avoir depuis mis en place des "outils performants"

(Ajout de la réponse de Google aux paragraphes 3, 10 et 11)

par Padraic Halpin

La principale autorité européenne de régulation en matière de protection des données pour la plupart des grandes entreprises Internet a infligé une amende de 403 millions d’euros (463 millions de dollars) à Google (Alphabet) GOOGL.O à la suite d’une enquête sur son traitement des données de localisation, des pratiques que le moteur de recherche affirme avoir depuis mises à jour.

La Commission irlandaise de protection des données a déclaré lundi avoir constaté que Google avait enfreint les règles de l’Union européenne en matière de protection de la vie privée, connues sous le nom de Règlement général sur la protection des données (RGPD), par le biais de trois de ses fonctionnalités spécifiques — "Activité sur le Web et dans les applications", "Historique de localisation" et "Précision de localisation" — entre 2018 et 2020.

Un porte-parole de Google a déclaré que cette affaire portait sur des politiques antérieures et que l’entreprise avait mis en place des outils performants et considérablement fait évoluer ses pratiques en matière de gestion des données de localisation depuis 2019.

Google, qui fait l’objet de trois enquêtes réglementaires distinctes en cours qui, selon la DPC, en sont à un stade avancé, a néanmoins été condamné par l’autorité de régulation à mettre son traitement des données de localisation en conformité dans un délai de six mois.

Cette amende est la quatrième plus importante parmi les plus de 4 milliards d'euros infligés au total par la DPC depuis qu'elle est devenue la principale autorité de régulation de l'UE pour la plupart des grandes entreprises technologiques américaines, en vertu du RGPD de 2018, en raison de l'implantation des activités européennes de ces sociétés en Irlande.

"En raison des manquements de Google, les particuliers auraient pu ignorer que leur localisation était utilisée, par exemple, pour les influencer par le biais de publicités ou pour déduire leurs centres d’intérêt, et auraient pu perdre le contrôle de leurs données à caractère personnel", a déclaré Graham Doyle, commissaire adjoint de la DPC, dans un communiqué.

La DPC a ouvert cette enquête en 2020 à la suite de plaintes déposées par plusieurs organisations européennes de défense des droits des consommateurs, dont l’organisation paneuropéenne BEUC, concernant le traitement des données de localisation par Google.

Les infractions portaient notamment sur la licéité et le caractère équitable du traitement par Google des données de localisation dans "Activité sur le Web et dans les applications", un paramètre de compte qui traite les informations liées à l’activité des utilisateurs sur les services Google, et dans "Historique de localisation", qui suit la localisation des utilisateurs via leurs appareils mobiles.

Google a indiqué avoir mis en place, depuis la période faisant l’objet de l’enquête, des mises à jour permettant aux utilisateurs de supprimer automatiquement leurs données personnelles de manière continue, de stocker les données de chronologie directement sur un appareil et de gérer la manière dont les données, y compris la localisation, sont utilisées à des fins publicitaires.

Elle a également précisé qu’elle enregistrait une zone géographique approximative plutôt que la localisation précise de l’appareil lorsqu’un utilisateur effectue une recherche sur Google.

(1 dollar = 0,8712 euro)