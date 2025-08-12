L'autorité indienne de régulation de l'espace choisit PixxelSpace, soutenue par Google, pour sa première constellation de satellites

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'autorité indienne de régulation de l'espace a annoncé mardi qu'elle avait sélectionné le consortium de la startup indienne de technologie spatiale PixxelSpace, soutenu par Google, pour développer la première constellation de satellites d'observation de la Terre du pays.
