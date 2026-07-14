L'autorité indienne de la concurrence conclut que HP a truqué des appels d'offres sur une plateforme de marchés publics

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L'autorité indienne de la concurrence a déclaré le fabricant d'ordinateurs HP HPQ.N coupable d'avoir truqué des appels d'offres sur la plateforme électronique de passation de marchés publics, et a ordonné à l'entreprise et à 21 de ses revendeurs de mettre fin à cette pratique et de payer des amendes s'élevant à 15 millions de dollars au total.

La Commission indienne de la concurrence a constaté que HP Inde imposait des prix d’offre à ses revendeurs et retenait de manière sélective les documents d’autorisation afin de contrôler lesquels d’entre eux pouvaient concourir pour les marchés publics.

Les décisions, rendues lundi en fin de journée, concernaient des appels d’offres portant sur des ordinateurs personnels et des consommables d’imprimantes entre 2017 et 2020. HP India n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Voici plus de détails:

* C’est HP Inde elle-même qui a déposé des demandes de réduction des amendes en vertu de la loi indienne sur la concurrence, ce qui a déclenché les deux enquêtes, et qui a bénéficié d’une réduction significative de ses amendes en raison de ses divulgations et de sa coopération.

* Cinq revendeurs ont été reconnus coupables d’entente avec HP Inde dans l’affaire des ordinateurs personnels, et 16 revendeurs ont été reconnus responsables dans l’affaire des consommables d’imprimantes.

* Plusieurs responsables de HP Inde et dirigeants de revendeurs ont également été tenus personnellement responsables en vertu des règles de concurrence, qui imposent des sanctions individuelles aux dirigeants sous le consentement ou la complicité desquels une infraction a été commise.

* La CCI a ordonné à toutes les parties en infraction de mettre fin à ces pratiques et d’organiser des programmes de formation au respect des règles de concurrence dans un délai de 60 jours.

* Ces décisions s’ajoutent à un nombre croissant de mesures répressives prises par la CCI contre les ententes, qui a sanctionné ces dernières années des entreprises de divers secteurs, allant de la bière au ciment.

(1 dollar = 96,1375 roupies indiennes)