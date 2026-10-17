L'autorité indienne chargée de la sécurité alimentaire cite des dirigeants de Blinkit et de Reliance dans le cadre d'une enquête sur des denrées alimentaires périmées

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(Ajout d'un commentaire du directeur de la FDA, paragraphes 8 et 9)

par Arpan Chaturvedi

L'autorité indienne chargée de la sécurité alimentaire a cité des responsables d'entités du groupe Reliance ainsi que des divisions Blinkit et Hyperpure de la société Eternal, dont le directeur général de Blinkit, Albinder Dhindsa, dans le cadre d'une enquête sur des produits alimentaires périmés qui auraient réintégré la chaîne d'approvisionnement alimentaire, selon des documents judiciaires consultés par Reuters.

L’Agence de sécurité alimentaire et des médicaments de l’État du Maharashtra, où se trouve Mumbai, a mené une campagne de répression en matière de sécurité alimentaire sous la houlette de son directeur, Tukaram Mundhe, 51 ans, qui a notamment entraîné la fermeture de certains des restaurants les plus populaires de Mumbai ainsi que de points de vente de Domino’s et Pizza Hut pour cause d’hygiène insuffisante. L’agence d’État a également suspendu l’agrément d’un restaurant McDonald’s.

La dernière affaire en date, qui a donné lieu à une plainte déposée par l’autorité de sécurité alimentaire auprès de la police, concerne de grandes entreprises de grande distribution et de commerce en ligne, qui vendent des produits à des millions de foyers dans le pays le plus peuplé du monde.

Selon les documents examinés par Reuters, l’Agence de sécurité alimentaire et des médicaments du Maharashtra a indiqué que ses agents s’étaient rendus dans certains entrepôts de Reliance Retail, Reliance Consumer et Zomato Hyperpure, et que les responsables de ces entreprises n’avaient pas été en mesure de fournir de preuves vérifiables attestant que l’élimination des denrées périmées avait bien été effectuée par leurs sous-traitants.

"Les agences chargées de l’élimination … ne détruisent pas les stocks", affirme le dossier.

Dans le cas d’un entrepôt de Zomato Hyperpure, un représentant de l’entreprise a désigné un sous-traitant comme organisme de destruction, que les agents de la FDA n’ont pas pu localiser, selon les documents.

Reliance et Blinkit n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

"Toute tentative de réintroduire sur le marché des produits alimentaires périmés, endommagés ou rejetés par les consommateurs et destinés à être détruits constitue une affaire grave qui exige un contrôle rigoureux et une responsabilisation", a déclaré à Reuters Tukaram Mundhe, directeur de la FDA du Maharashtra.

"Aucune entreprise, marque, société ou personne ne peut se soustraire à la loi en matière de sécurité alimentaire."

LA RÉPRESSION S'INTENSIFIE EN INDE

Reliance Retail et Reliance Consumer font partie du groupe d’entreprises du milliardaire Mukesh Ambani. Hyperpure, filiale de Zomato, est une entité d’Eternal qui gère également le service de livraison de repas Zomato et l’activité de commerce rapide Blinkit.

L’enquête de la FDA a révélé l’existence d’un schéma selon lequel de grands entrepôts de distribution de la grande distribution et du "quick commerce" remettaient des colis de denrées alimentaires périmés ou refusés par les clients à des sous-traitants, qui transféraient ensuite ces produits vers des centres de tri non agréés. Ces centres de tri séparaient ensuite les emballages présentant un aspect commercialisable, qui finissaient par atteindre d’autres détaillants et le marché de consommation, selon les documents de l’enquête.

"La chaîne s’étend ainsi de l’entrepôt de l’entreprise à l’agence de traitement des déchets, en passant par un centre de tri non agréé, un courtier, un distributeur et le consommateur."

Jeudi, la FDA du Maharashtra a suspendu les licences de cinq établissements de l’État — trois entités de Reliance et deux d’Eternal, selon les documents de l’enquête.

L’application des lois sur la sécurité alimentaire a toujours été laxiste en Inde et la récente vague de mesures répressives de grande envergure a suscité un large soutien de la part du public.

En août, les autorités indiennes ont mené une descente chez " ", une entreprise illégale de Mumbai qui falsifiait les dates de péremption et les informations nutritionnelles figurant sur des produits alimentaires originaux fabriqués par PepsiCo

PEP.O , Nestlé NESN.S , Coca-Cola KO.N et Unilever, afin de pouvoir les exporter vers d’autres pays.