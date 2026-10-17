Aux États-Unis, samedi de mobilisation pour transformer la contestation anti-Trump en vote

Manifestation "No Kings" près du domaine de Mar-a-Lago, propriété du président américain Donald Trump, lors d'une journée nationale de mobilisation, à Palm Beach, en Floride, le 28 mai 2026 ( AFP / Giorgio VIERA )

A un peu plus de deux semaines des élections législatives de mi-mandat, le principal mouvement de contestation anti-Trump organise samedi des milliers d'événements à travers le pays pour encourager les Américains à se mobiliser massivement dans les urnes.

Le mot d'ordre de la coalition d'associations réunies autour du cri de ralliement "No Kings" ("Pas de rois"), qui a déjà fait descendre dans la rue des millions de personnes à trois reprises depuis juin 2025, diffère cette fois.

Il ne s'agit pas de former des cortèges massifs mais d'organiser à travers le pays une multitude d'événements aux formats variés — marches vers des bureaux de vote, concerts de klaxons, fêtes de quartier... — pour une "journée de mobilisation électorale non partisane", résume le collectif.

Un ballon gonflable géant à l’effigie du président américain Donald Trump lors d'une journée nationale de mobilisation "No Kings", le 28 mars 2026 à Los Angeles, en Californie ( AFP / Etienne LAURENT )

À l'approche d'élections législatives cruciales, programmées le 3 novembre et mal engagées pour le camp républicain de Donald Trump, l'enjeu est de "transformer le pouvoir du peuple en pouvoir électoral" et de "veiller à ce que chaque électeur connaisse les modalités de vote qui s'offrent à lui et ait la possibilité de faire entendre sa voix", poursuit-il.

Plus de 3.000 événements sont annoncés à travers les États-Unis. Comme autant de "milliers de célébrations joyeuses de notre droit de vote" où "nous partagerons des informations sur nos droits électoraux et nous organiserons ensemble pour voter de manière anticipée", explique Deirdre Schifeling, une des responsables de l'influente association de défense des droits civiques ACLU.

"Pouvoir, engagement, joie"

Aux États-Unis, les États permettent, avec des modalités, dates et conditions variables, le vote anticipé avant la date formelle des élections.

Pour la coalition anti-Trump, profiter de cette fenêtre élargie participe à fluidifier le processus électoral, qu'il s'agisse d'un détail administratif à régler, d'éviter les longues files d'attente du jour J ou de s'épargner un empêchement de dernière minute.

Des électeurs remplissent leurs bulletins de vote lors du premier jour du vote anticipé pour les élections de mi-mandat à Minneapolis, dans le Minnesota, le 16 octobre 2026 ( AFP / Tim Evans )

"Ce samedi sera une célébration de notre force collective. Marchez ensemble jusqu'aux urnes. Organisez des trajets communs. Venez accompagnés de vos voisins, vos amis, votre famille", appelle Alma Couverthie, de l'organisation Common Cause, en décrivant le vote comme "un acte de pouvoir, un acte d'engagement et un acte de joie".

"Le meilleur moyen d'empêcher toute manœuvre douteuse de la part de ce gouvernement (Trump) après le jour de l'élection est de veiller à ce que notre participation soit massive, si claire et écrasante que notre victoire pour la démocratie soit impossible à remettre en cause", plaide-t-elle.

C'est la quatrième journée de mobilisation organisée en moins d'un an et demi par la coalition "No Kings", qui s'est affirmée comme le mouvement de contestation le plus important depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche début 2025.

Foules croissantes

Ses trois premiers appels à manifester avaient réuni des foules croissantes à travers le pays — et même à l'étranger — les plaçant parmi les plus massives de l'histoire du pays.

Manifestation contre l’ICE, le service américain de l’immigration et des douanes, le 10 octobre 2026 à New York ( AFP / kena betancur )

Coupes drastiques dans l'administration publique, offensive anti-immigration et méthodes brutales d'ICE, la police chargée de l'appliquer, opérations militaires décidées par Donald Trump... Les organisateurs ont successivement revendiqué des cortèges de plus de cinq millions de personnes en juin 2025, sept millions en octobre dernier, et huit millions en mars, pour protester contre les politiques du président républicain.

Pour transformer l'essai en faisant fructifier la mobilisation populaire jusque dans les urnes, priorité samedi aux initiatives locales.

Rien qu'à Washington, on prévoit, entre autres, un événement avec parapluies recouverts de messages encourageant à voter, un autre devant le Lincoln Memorial, monument emblématique de la capitale américaine, et un défilé depuis une université de la ville jusqu'au pied de la Cour suprême.

À Philadelphie, des rassemblements devant plusieurs bureaux de vote s'organisent.

À Chicago, on propose des ateliers créatifs à partager en famille ; à New York, un après-midi de "poésie, musique et art" ; dans un quartier de Los Angeles, un festival de musique.

À Atlanta, on pourra se former au rôle d'observateur électoral, afin de veiller au bon déroulement des opérations de vote.