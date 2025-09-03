 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'autorité française de protection des données inflige une amende de 325 millions d'euros à Google
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 22:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - L'autorité française de protection des données a annoncé mercredi qu'elle avait infligé à Google une amende de 325 millions d'euros (381 millions de dollars) pour avoir affiché des publicités aux utilisateurs de Gmail et utilisé des cookies quand les utilisateurs créaient des comptes Google sans leur consentement.

(1 $ = 0,8542 €)

