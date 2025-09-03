L'autorité française de protection des données inflige une amende de 325 millions d'euros à Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - L'autorité française de protection des données a annoncé mercredi qu'elle avait infligé à Google une amende de 325 millions d'euros (381 millions de dollars) pour avoir affiché des publicités aux utilisateurs de Gmail et utilisé des cookies quand les utilisateurs créaient des comptes Google sans leur consentement.

(1 $ = 0,8542 €)