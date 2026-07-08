L'Autorité française de la concurrence ordonne à Meta de reprendre les négociations avec les groupes de presse au sujet des redevances de publication

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Remplace "amende" par "frais impayés" au paragraphe 11)

* Meta affirme ne pas être d'accord, mais s'engage à participer à la procédure

* Les médias français n’ont pas reçu de paiement depuis 2025

* Les deux parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur la méthode de calcul des redevances

par Forrest Crellin

L'Autorité de la concurrence française a ordonné mercredi à Meta Platforms META.O de présenter un plan de paiement et de reprendre les négociations avec les groupes de presse français qui réclament le paiement d'un an de redevances impayées pour l'utilisation de leurs contenus en ligne.

Cette affaire s’inscrit dans une série croissante de litiges opposant des éditeurs à des entreprises technologiques au sujet de l’utilisation de contenus publiés sur les réseaux sociaux ou utilisés pour l’entraînement des IA, qui ont donné lieu à des procédures judiciaires.

Déposée par les associations françaises de médias DVP et APIG, la plainte alléguait que Meta tentait d’imposer sa propre méthode de calcul des redevances pour la réutilisation de contenus publiés sur ses services, tout en refusant de fournir les informations nécessaires à l’évaluation de cette rémunération.

L’autorité a estimé que Meta avait probablement abusé de sa position dominante et a ordonné au propriétaire de Facebook de présenter les détails de son plan de paiement dans un délai de 15 jours. Dans un communiqué, Meta a déclaré ne pas être d’accord avec les décisions de l’autorité de la concurrence, mais s’engageait à se conformer à la procédure.

"Nous restons déterminés à parvenir à un accord équitable avec la DVP et l’APIG et nous espérons que ces décisions inciteront désormais les éditeurs à s’engager de bonne foi", a-t-elle déclaré dans un communiqué transmis par e-mail.

Le groupe de défense des droits des médias DVP, qui regroupe notamment les journaux Le Monde et Les Echos, s’est déclaré satisfait de cette décision et s’est félicité de la reprise des négociations.

QU'ENTEND-ON PAR "DROITS VOISINS"?

Au cœur du litige se trouvent les "droits voisins", qui, dans l’Union européenne, permettent à la presse écrite de percevoir une rémunération pour l’utilisation numérique de ses contenus. La France s’est efforcée d’appliquer strictement les règles de l’UE, ce qui a donné lieu ces dernières années à d’importantes amendes infligées à des entreprises technologiques, notamment Google (Alphabet) GOOGL.O .

L’autorité de la concurrence a déclaré ne pas avoir fixé de montant provisoire pour les redevances impayées dues par Meta dans cette affaire, expliquant qu’elle ne souhaitait pas influencer les négociations en imposant un chiffre déterminé par l’autorité. "Fixer un montant précis risquait de créer un point de friction dans la transaction — ce que nous voulions éviter", a déclaré Benoît Coeure, président de l’Autorité de la concurrence. Un précédent accord entre Meta et les associations de presse DVP et APIG a expiré en 2024 et les deux parties ne sont depuis lors pas parvenues à s’entendre sur le montant dû, ce qui signifie que les médias français n’ont reçu aucun paiement depuis 2025.

Cela a causé un préjudice financier aux membres de la DVP et de l’APIG, a indiqué l’autorité, alors même que leurs contenus d’information continuaient d’être diffusés sur les services de Meta.