L'autorité européenne de régulation de la sécurité aérienne a effectué des vols d'essai sur les jets chinois COMAC dans le cadre du processus de certification
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 16:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'AESA, l'autorité européenne de régulation de la sécurité aérienne, a confirmé jeudi les informations selon lesquelles elle avait effectué des vols d'essai du jet COMAC C-919 dans le cadre des "activités de validation" qu'elle mène au titre de son processus de certification.

Le South China Morning Post a rapporté jeudi que l'AESA avait effectué des vols d'essai du jet chinois à Shanghai, dans le cadre de l'évaluation de la sécurité des jets de la COMAC.

La certification de sécurité de l'AESA permettrait au constructeur d'avions chinois COMAC d'étendre sa présence mondiale aux acteurs occidentaux. À l'heure actuelle, les transporteurs européens et autres transporteurs occidentaux ne peuvent pas utiliser les jets du constructeur.

