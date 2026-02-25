L'autorité espagnole de surveillance des ententes déclare qu'Apple et Amazon ont mis trop de temps à peaufiner des contrats anticoncurrentiels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O et Amazon

AMZN.O ont mis trop de temps à supprimer les clauses anticoncurrentielles qu'on leur avait ordonné de retirer immédiatement des contrats définissant les conditions d'Amazon en tant que distributeur d'Apple, a décidé mercredi l'autorité espagnole de régulation de la concurrence. Le régulateur CNMC avait infligé aux deux entreprises des amendes d'un montant total de 194 millions d'euros (228 millions de dollars) en juillet 2023 pour ces clauses - qui, selon lui, limitaient injustement le nombre de revendeurs Apple sur le site web d'Amazon en Espagne - et avait ordonné leur retrait immédiat. La dernière constatation d'infraction pourrait donner lieu à une nouvelle amende.

À l'époque, l'autorité de régulation avait également affirmé que les clauses limitaient les espaces sur le site web espagnol d'Amazon où les produits des concurrents d'Apple pouvaient être annoncés et empêchaient Amazon de mener des campagnes de marketing proposant aux clients d'Apple des produits concurrents d'autres marques.

En octobre dernier, l'autorité de surveillance a proposé d'ouvrir une nouvelle enquête sur le fait que les entreprises n'avaient pas pris de mesures en vertu de l'injonction de cesser et de s'abstenir jusqu'en mai 2025, date à laquelle elles ont supprimé les clauses.

À l'époque, l'autorité de régulation avait déclaré qu'il existait des indices d'une infraction résultant du non-respect de l'ordonnance.

Les entreprises ont fait appel de la décision de la CNMC de 2023 devant la Haute Cour du pays et l'amende initiale a été suspendue dans l'attente du jugement.

(1 $ = 0,8493 euros)