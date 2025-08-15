L’Autorité des marchés financiers retire l’agrément de la société de gestion Apicap

Clap de fin pour Apicap. L’Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé ce lundi 11 août 2025 le retrait de l’agrément de la société de gestion, qui gère plusieurs fonds d’investissement alternatifs (FIA). L’issue semblait inéluctable pour la société de gestion, en cessation de paiement depuis plusieurs mois, et qui a été placée en liquidation judiciaire le 3 juin dernier.

Pour justifier sa décision, le collège de l’AMF a sobrement rappelé que la société de gestion ne respectait plus les conditions de son agrément.

Ce retrait d’agrément prendra effet « à la date à laquelle une ou plusieurs sociétés (...) auront été désignés ou à défaut à la date à laquelle les FIA auront été liquidés, et ce au plus tard le 31 décembre 2025, sauf prorogation », précise l’AMF.

Déja sanctionnée par l’AMF

Créée en 2001, la société de gestion (400 millions d’encours sous gestion en janvier 2024) avait déjà écopé d’une amende de 400.000 euros du gendarme financier en 2023.

Il lui était notamment reproché de ne pas avoir conservé suffisamment de fonds propres à certaines périodes, d’avoir perçu trop de frais de gestion, et d’avoir commis plusieurs manquements dans sa procédure de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Son dirigeant de l’époque, Alain Esnault, et son prédécesseur, Jérôme Lescure, avaient tous deux écopé de respectivement 50.000 euros et 25.000 euros d’amende, assortie d’un blâme.

