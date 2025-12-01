L'autorité de surveillance des marchés de Corée du Sud se méfie des risques de change pour les petits investisseurs

(Mise à jour avec les commentaires de MBK Partners au paragraphe 7)

Le chef de l'organisme de surveillance des marchés financiers de Corée du Sud a déclaré lundi que les autorités allaient revoir les mesures de protection des investisseurs individuels concernant les risques de change, dans un contexte de faiblesse persistante du won.

"Du point de vue de la protection des consommateurs, nous examinerons si les questions liées à la couverture des risques de change pour les investissements à l'étranger sont pleinement expliquées par les sociétés financières", a déclaré Lee Chan-jin, le gouverneur du Service de surveillance financière, lors d'une conférence de presse.

Lee s'exprimait au sujet d'une annonce antérieure du gouvernement selon laquelle les autorités mèneraient des inspections sur les mesures de protection des investisseurs de détail, ajoutant qu'elles ne prévoyaient pas de réglementer les investissements boursiers à l'étranger.

Le won KRW= s'est affaibli de plus de 4 % par rapport au dollar depuis le début du trimestre, ce que la banque centrale du pays a attribué la semaine dernière à l'augmentation des investissements à l'étranger par les résidents et à la vente d'actions nationales par les étrangers.

Il n'y a aucun signe de risque pour les entreprises financières en termes d'exposition aux devises étrangères, a déclaré Lee. "Au contraire, certaines compagnies d'assurance réalisent des bénéfices", a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les enquêtes en cours sur la société de capital-investissement MBK Partners concernant sa vente de la chaîne de supermarchés en difficulté Homeplus et les rapports des médias sur d'éventuelles sanctions lourdes , Lee a déclaré qu'une décision serait prise ce mois-ci.

MBK, en réponse à une demande de commentaire, a déclaré: "MBK Partners a fait de son mieux pour protéger les intérêts des investisseurs, conformément aux lois et aux statuts."

Elle a ajouté qu'elle fournirait des explications complètes dans le cadre de toute procédure future avec l'autorité de régulation.

Lee a également déclaré que les autorités, qui enquêtent également sur les banques locales concernant leurs ventes de produits dérivés liés à des actions , tiendraient compte de leurs efforts pour compenser les pertes subies par les investisseurs.

Les récentes fuites de données dans des sociétés financières et d'autres entreprises sud-coréennes, y compris l'échange de crypto-monnaie Upbit , Lotte Card et le distributeur de commerce électronique Coupang CPNG.N , soulèvent la nécessité de réglementations plus strictes, a déclaré Lee, critiquant les entreprises pour avoir été négligentes dans leur sécurité des données.