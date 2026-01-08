((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de nouveaux éléments provenant des États-Unis dans les paragraphes 3 à 9; ajout de tentatives pour joindre X et de commentaires de l'organisation américaine de protection de l'enfance)

L'autorité britannique de régulation des données, l'Information Commissioner's Office, a déclaré mercredi qu'elle avait demandé à la société X d'Elon Musk de clarifier la manière dont elle se conformait aux lois sur la protection des données, à la suite d'inquiétudes selon lesquelles Grok, le chatbot d'intelligence artificielle intégré à X, inondait le site d'images de femmes sexuellement abusives. "Nous avons contacté X et xAI" - le propriétaire de X - "pour obtenir des éclaircissements sur les mesures qu'ils ont mises en place pour se conformer à la loi britannique sur la protection des données et protéger les droits des individus", a déclaré l'ICO dans un communiqué, reconnaissant les rapports qui ont soulevé de "sérieuses inquiétudes" sur les résultats du chatbot.

Par ailleurs, dans l'État américain du Nouveau-Mexique, le procureur général Raul Torrez a accusé Grok d'être l'une des nombreuses plateformes d'IA "qui manquent de garanties de base pour s'assurer que leurs utilisateurs ne violent pas la dignité et les droits à la vie privée d'autrui, en particulier des enfants".

Torrez s'est dit "extrêmement préoccupé" par ces images et a promis dans un communiqué de "contrôler agressivement cet espace".

xAI n'a pas répondu à un message demandant une réaction à l'OIC ou aux commentaires de Torrez.

Des images hyperréalistes et sexuellement dégradantes de femmes réelles ont inondé X depuis que Grok a commencé à répondre aux demandes des utilisateurs de déshabiller virtuellement les personnes photographiées pour les faire apparaître en bikinis ou en lingerie minimalistes. Des responsables du monde entier ont exprimé leur dégoût face à l'afflux d'images d'IA non consensuelles sur X, le ministre allemand des médias déclarant mardi à Reuters que ce qu'il voyait sur le site "ressemblait à l'industrialisation du harcèlement sexuel". Aux États-Unis, où Musk, propriétaire de xAI, jouit d'un énorme pouvoir, la réaction a été plus discrète. Les fonctionnaires fédéraux contactés par Reuters ont refusé tout commentaire ou n'ont pas répondu aux messages.

Le National Center for Missing and Exploited Children, qui se décrit comme la plus grande organisation de protection de l'enfance aux États-Unis, a déclaré mardi que les entreprises technologiques "ont la responsabilité d'empêcher que leurs outils soient utilisés pour sexualiser ou exploiter des enfants".

La déclaration du centre ne mentionne ni Grok, ni X, ni Musk.