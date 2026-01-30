 Aller au contenu principal
Zone euro: Le PIB progresse plus que prévu au 4e trimestre
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 11:25

Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles

L'économie de la zone ‍euro a a progressé plus que prévu au ‌quatrième trimestre de 2025, montre la ​première estimation du produit ⁠intérieur brut (PIB) publiée vendredi par Eurostat.

Le PIB ⁠des ‍20 pays partageant ⁠l'euro a augmenté de 0,3% entre octobre ​et fin décembre par rapport au troisième trimestre, ⁠qui avait ​connu une progression similaire.

Sur un ​an, ​le PIB progresse de ​1,3%, ⁠après 1,4% le trimestre précédent.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une ‌hausse trimestrielle de 0,2% et de 1,2% sur un an.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin ‌Turpin)

