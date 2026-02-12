L'autorité de régulation italienne enquête sur Procter & Gamble concernant des publicités trompeuses pour un épilateur

L'autorité italienne de la concurrence a déclaré jeudi qu'elle avait ouvert une enquête contre le fabricant américain de biens de consommation Procter & Gamble PG.N au sujet de publicités prétendument trompeuses pour un appareil d'épilation corporelle.

Dans un communiqué, le régulateur a déclaré que la publicité pour l'épilateur Braun Skin i-Expert, qui affirme que l'utilisateur n'a plus de poils pendant deux ans, est exagérée et n'a pas été démontrée de manière adéquate.