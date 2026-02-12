L'autorité de régulation italienne enquête sur Procter & Gamble concernant des publicités trompeuses pour un épilateur

L'autorité italienne de la concurrence a déclaré jeudi qu'elle avait ouvert une enquête contre le fabricant américain de biens de consommation Procter & Gamble PG.N au sujet de publicités prétendument trompeuses pour un appareil d'épilation corporelle.

Dans un communiqué, le régulateur a déclaré que la publicité pour l'épilateur Braun Skin i-Expert, qui affirme que les utilisateurs n'ont plus de poils pendant deux ans, est exagérée et n'a pas été démontrée de manière adéquate.

Dans un commentaire envoyé à Reuters par courrier électronique, Procter & Gamble a déclaré qu'elle respectait des normes strictes en matière de publicité et qu'elle avait mis en place "un processus rigoureux pour vérifier que toutes les allégations sont basées sur des données de performance prouvées".

La société a également déclaré qu'elle était prête à coopérer de manière transparente avec l'autorité italienne de la concurrence.