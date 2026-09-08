L'autorité de régulation irlandaise ouvre une enquête officielle sur X concernant l'accès des mineurs et les contrôles parentaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'autorité de régulation évoque « une mise en œuvre potentiellement inefficace des mécanismes de vérification de l'âge »

* Il exprime des inquiétudes quant au fait que les contrôles parentaux « pourraient ne pas être efficaces »

* X n’a pas répondu à la demande de commentaires

* L'autorité de régulation est habilitée à infliger une amende équivalente à 10 % du « chiffre d'affaires annuel concerné »

(Ajoute que X n'a pas répondu à la demande de commentaire; ajoute une ligne concernant les contrôles d'âge tirée du site web de X)

Un régulateur irlandais a ouvert une enquête officielle sur la plateforme de réseaux sociaux X en raison de préoccupations concernant l'accèspotentiel des mineurs à des contenus à caractère pornographique et violent, ainsi que l'efficacité des contrôles parentaux, a-t-il annoncé mardi.

L’autorité de régulation des médias, la Coimisiún na Meán, est habilitée à infliger une amende pouvant aller jusqu’à 10 % du « chiffre d’affaires annuel concerné » en vertu du Code de sécurité en ligne de l’Irlande.

En vertu de ce code, une vérification de l’âge est requise pour garantir que les enfants ne voient pas de vidéos « représentant de la pornographie ou de la violence extrême, grossière et gratuite, ou des actes de cruauté », a déclaré l’autorité de régulation dans un communiqué annonçant l’enquête.

Elle a indiqué que des inquiétudes avaient été soulevées concernant « la mise en œuvre potentiellement inefficace des mécanismes de vérification de l’âge par X », ajoutant qu’une vérification de l’âge reposant uniquement sur une déclaration sur l’honneur n’est pas considérée comme efficace.

X n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Son site web indique que l’entreprise adopte une « approche multidimensionnelle de vérification de l’âge pour vérifier ou estimer si les utilisateurs ont 18 ans ou moins ».

Dans son communiqué, l'autorité de régulation a également fait part de ses inquiétudes quant au fait que les contrôles parentaux mis en place par X « pourraient ne pas être efficaces, ne répondent pas à des exigences minimales, sont difficiles à trouver et ne sont pas portés à l'attention des nouveaux utilisateurs lors de leur inscription ».