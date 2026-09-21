L'autorité de régulation irlandaise inflige une amende de 403 millions d'euros à Google pour le traitement des données de localisation

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La Commission irlandaise de protection des données a infligé une amende de 403 millions d'euros (463 millions de dollars) à Google (Alphabet) à la suite d'une enquête sur le traitement des données de localisation par le moteur de recherche, a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué.

(1 dollar = 0,8712 euro)