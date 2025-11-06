L'autorité de régulation irlandaise inflige une amende de 21,5 millions d'euros à Coinbase Europe pour des manquements en matière de surveillance

2 700 transactions suspectes identifiées en raison d'une erreur, selon la banque centrale

Plus de 30 millions de transactions n'ont pas été correctement contrôlées, selon la banque centrale

Coinbase affirme que les erreurs ont été rapidement corrigées et que les systèmes ont été améliorés

La banque centrale irlandaise a infligé une amende de 21,5 millions d'euros (25 millions de dollars) à une filiale irlandaise de l'échange de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O , jeudi, pour avoir enfreint les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et de surveillance des transactions antiterroristes.

L'autorité de régulation irlandaise a déclaré que l'amende était liée à des défauts dans la configuration du système de surveillance des transactions de Coinbase Europe, qui ont fait que plus de 30 millions de transactions d'une valeur de plus de 176 milliards d'euros n'ont pas été correctement surveillées sur une période de 12 mois.

Coinbase a mis près de trois ans pour achever la surveillance des transactions concernées, ce qui a conduit à la notification de 2 708 transactions suspectes aux autorités pour une analyse plus approfondie et une enquête potentielle.

Les transactions contenaient des soupçons associés à des activités criminelles graves, notamment le blanchiment d'argent, la fraude, le trafic de drogue, les cyberattaques et l'exploitation sexuelle des enfants, a déclaré la banque centrale.

COINBASE DÉCLARE AVOIR COMMIS DES ERREURS DE CODAGE PAR INADVERTANCE

Coinbase Europe fournit des services de crypto-actifs et de portefeuilles à des clients du monde entier afin de faciliter leur utilisation de la plateforme d'échange du groupe Coinbase pour acheter et vendre des crypto-actifs, a déclaré la banque centrale.

Coinbase a déclaré dans un communiqué avoir commis par inadvertance trois erreurs de codage dans son système de surveillance des transactions qui ont fait que cinq des 21 scénarios qui recherchent certains drapeaux rouges n'ont pas entièrement examiné toutes les transactions en 2021 et 2022.

L'entreprise a déclaré avoir corrigé les erreurs de codage dans les deux à trois semaines suivant leur détection. Dans le cadre du règlement, Coinbase et la banque centrale ne peuvent pas affirmer que les transactions suspectes, d'une valeur cumulée de 13 millions d'euros, ont réellement donné lieu à une activité criminelle, a déclaré Coinbase.

Coinbase a ajouté qu'elle avait pris des mesures pour éviter que ce type d'erreurs ne se reproduise, notamment en améliorant ses tests et sa surveillance.

L'amende a été ramenée de 30,7 millions d'euros par le biais d'une remise de règlement et sur la base du chiffre d'affaires annuel moyen de Coinbase Europe de 417 millions d'euros pour la période concernée.

"La défaillance d'un tel système au sein d'une institution financière permet aux criminels d'échapper à la détection - et les criminels saisiront cette occasion", a déclaré Colm Kincaid, gouverneur adjoint de la Banque centrale irlandaise, dans un communiqué.

"Les crypto-monnaies présentent des caractéristiques technologiques particulières qui, associées à leur capacité à renforcer l'anonymat et à leur nature transfrontalière, les rendent particulièrement attrayantes pour les criminels qui cherchent à déplacer leurs fonds."

