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L'autorité de régulation indonésienne inflige des amendes à des entités pour des infractions liées à la transaction d'actions de trois sociétés cotées en bourse
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 12:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'article après que l'autorité de régulation a précisé que les amendes avaient été infligées à des entités impliquées dans la transaction d'actions de trois sociétés, et non aux trois sociétés elles-mêmes)

L'autorité de régulation financière indonésienne a déclaré vendredi que la Bourse et les autorités de régulation avaient infligé des sanctions aux bénéficiaires effectifs de trois sociétés et à certaines entités impliquées dans la transaction de leurs actions.

Ces amendes ont été infligées pour des infractions présumées liées au négoce des actions de Barito Renewables Energy

BREN.JK , de Dian Swastatika Sentosa DSSA.JK et de Petrindo Jaya CUAN.JK , a précisé l'autorité de régulation financière. Elle a ainsi rectifié ses déclarations précédentes, qui laissaient entendre que les sociétés elles-mêmes avaient été sanctionnées, en précisant que ce n'était pas le cas.

Ces sanctions s’inscrivent dans le cadre des réformes du marché indonésien, a déclaré un responsable.

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