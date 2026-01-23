L'autorité de régulation indienne accuse des cadres d'EY et de PwC de délit d'initié, selon un avis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La SEBI accuse les dirigeants de PwC et d'EY de délit d'initié dans le cadre de l'opération Yes Bank

*

Des responsables de Carlyle et d'Advent auraient partagé des informations sensibles, violant ainsi les règles relatives aux délits d'initiés

*

La SEBI intensifie la répression des manipulations de marché et des délits d'initiés

(Ajoute des détails sur les manquements de PwC aux paragraphes 21-23) par Jayshree P Upadhyay

L'autorité indienne de régulation des marchés financiers a accusé des cadres actuels et anciens des unités locales de PwC et d'EY, entre autres, d'avoir enfreint les règles relatives aux délits d'initiés dans le cadre d'une vente d'actions de 2022 par la Yes Bank YESB.NS , selon un avis réglementaire.

Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a également accusé des cadres des sociétés américaines de capital-investissement Carlyle Group et Advent International d'avoir partagé des informations non publiques ayant un impact sur le prix liées à l'opération, en violation des règles sur les délits d'initiés, selon l'avis, qui a été examiné par Reuters.

Advent, Carlyle, EY, PwC, Yes Bank et SEBI n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Publiée en novembre, la notification, qui n'a pas été rapportée précédemment et n'est pas publique, allègue que deux cadres de PwC et EY et cinq autres membres de leur famille et amis ont réalisé des gains illégaux en négociant des actions de Yes Bank avant son offre d'actions 2022.

La plupart des personnes accusées sont encore en poste dans leurs entreprises respectives.

L'avis de la SEBI montre que les cadres indiens de Carlyle, Advent, PwC et EY ont partagé des informations non publiques ayant un impact sur le prix, ce qui a permis à d'autres personnes d'effectuer des transactions sur la base de ces informations. Elle a également accusé un ancien membre du conseil d'administration de Yes Bank d'avoir partagé des informations non publiques ayant un impact sur le prix, permettant ainsi à d'autres personnes d'effectuer des opérations sur la base de ces informations.

L'avis de l'autorité de régulation fait suite à une enquête sur les mouvements des actions de Yes Bank avant l'offre d'actions de juillet 2022, dans laquelle Carlyle et Advent ont acheté une participation combinée de 10 % pour 1,1 milliard de dollars.

Les actions de la banque ont ouvert en hausse de 6 % le lendemain de l'annonce de l'opération, le 29 juillet 2022.

Les personnes accusées, ainsi que leurs sociétés, sont en train de rédiger leurs réponses à l'avis de la SEBI, selon deux personnes familières avec l'enquête, qui ont refusé d'être nommées en raison de la sensibilité de l'affaire.

La mise en demeure est la première mesure prise par la SEBI à l'issue d'une enquête et vise à obtenir des réponses de la part des personnes et entités accusées. Si elle est confirmée, ces personnes et entités pourraient se voir imposer des sanctions pécuniaires ou des restrictions en vertu de la réglementation indienne sur les valeurs mobilières.

Cette action réglementaire constitue un cas rare dans lequel des cadres supérieurs de sociétés de conseil et de capital-investissement internationales ont été accusés de délits d'initiés liés à une opération de levée de fonds.

Elle s'inscrit également dans le contexte d'une forte augmentation des capitaux levés par les entreprises indiennes, qui attirent les investisseurs mondiaux désireux de se détourner des États-Unis en raison de l'aggravation des tensions géopolitiques.

Ces dernières années, l'autorité de régulation a intensifié la répression des manipulations de marché et des délits d'initiés. Dans une autre affaire récente, la SEBI a allégué des violations des règles relatives aux délits d'initiés par l'unité indienne de la Bank of America au cours d'un processus de collecte de fonds.

DÉLIT D'INITIÉ SUR LA BASE D'INFORMATIONS NON PUBLIÉES

L'avis accuse 19 personnes au total d'avoir enfreint les règles relatives aux délits d'initiés. Sept d'entre elles ont effectué des opérations sur la base d'informations privilégiées et quatre ont partagé ces informations. Elle cite huit cadres de PwC et d'EY pour la faiblesse de leurs procédures de conformité.

Avant l'offre d'actions, Advent a engagé EY pour des services de conseil fiscal et a demandé à l'entreprise de lui faire part de ses commentaires sur la gestion de Yes Bank. Par ailleurs, EY Merchant Banking Services a été engagé par Yes Bank pour effectuer des travaux d'évaluation.

À peu près au même moment, Carlyle et Advent ont engagé PwC pour la planification fiscale et le contrôle préalable. La SEBI a constaté que des cadres d'EY et de PwC avaient enfreint les normes de confidentialité en permettant à certaines personnes de négocier des actions de Yes Bank avant la levée de fonds.

Selon l'avis, EY n'a pas placé Yes Bank sur une "liste restreinte" suffisamment large, c'est-à-dire une liste de sociétés cotées en bourse dans lesquelles les cadres d'une entreprise ne sont pas autorisés à effectuer des transactions.

Alors que le personnel directement impliqué dans la transaction s'est vu interdire d'effectuer des transactions, d'autres ne l'ont pas été, bien qu'ils aient potentiellement accès à des informations sensibles, selon l'avis.

La SEBI a déclaré dans son avis que cela violait l'exigence selon laquelle toute personne ayant accès à des informations non publiques ayant un impact sur le prix doit obtenir une autorisation préalable avant d'effectuer des transactions.

La SEBI a demandé à Rajiv Memani, président-directeur général d'EY India, et au directeur des opérations de la société d'expliquer pourquoi les sanctions ne devraient pas être imposées, en faisant valoir que la politique de transactions interne d'EY n'était pas conforme à la réglementation.

"Aucune restriction n'a jamais été imposée sur le commerce ou l'investissement dans les sociétés cotées avec lesquelles EY a été engagé pour des services de conseil, d'évaluation, de banque d'investissement ou de finance d'entreprise (autres que l'audit)", a déclaré la SEBI.

Dans le cas de PwC, la SEBI a déclaré que l'entreprise ne disposait pas d'une "liste d'actions restreintes" pour les clients des services de conseil et de consultation.

L'avis alléguait que les protocoles internes de PwC exigeaient qu'un membre du personnel déclare lorsqu'il achetait des actions de la société pour la première fois et lorsqu'il les vendait, une pratique qui, selon la SEBI, a permis à des transactions ultérieures de ne pas être déclarées dans le cas de Yes Bank.

L'autorité de régulation a également demandé à Arnab Basu, responsable des secteurs industriels de PwC en Inde, et à deux anciens cadres de répondre de l'absence de mise en œuvre d'un code de conduite adéquat au sein de l'entreprise.

Rajiv Memani et Arnab Basu, qui n'ont pas été accusés d'actes répréhensibles par l'autorité de régulation, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires envoyées aux porte-parole de leurs entreprises.