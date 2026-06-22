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L'autorité de régulation des communications de la Namibie rejette le recours de Starlink concernant le refus de sa licence
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 16:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

WINDHOEK, 22 juin - L'autorité de régulation des communications de la Namibie a annoncé lundi avoir rejeté le recours formé par Starlink contre le rejet de ses demandes de licence, réaffirmant que le fournisseur d'accès Internet par satellite d'Elon Musk, , ne remplissait pas les conditions requises en matière de participation locale.

* L'Autorité de régulation des communications de Namibie (CRAN) a rejeté en mars les demandes de Starlink visant à obtenir une licence de service de télécommunications et l'accès au spectre radioélectrique, invoquant le non-respect des exigences en matière de propriété et de contrôle prévues par la loi namibienne sur les communications.

* "La demande de Starlink restait non conforme aux exigences en matière de propriété et de contrôle prévues à l’article 46 de la loi n° 8 de 2009 sur les communications", a déclaré la CRAN dans un communiqué.

* L’autorité de régulation a ajouté que la demande de réexamen de Starlink avait été déposée après l’expiration du délai légal, fixé au 23 avril.

* La CRAN a reçu 624 demandes de réexamen émanant du public, dont 622 ont été rejetées pour non-respect des exigences procédurales et juridictionnelles.

* Les deux demandes qui répondaient aux critères requis n’ont présenté aucun fait nouveau et n’ont mis en évidence aucune erreur substantielle dans la décision initiale, a précisé l’autorité de régulation.

* "La CRAN affirme que l’examen des demandes de réexamen n’a pas fourni de fondement juridique ou factuel suffisant pour modifier la décision initiale", a-t-elle ajouté.

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