L'autorité de régulation de l'UE recommande l'approbation du vaccin combiné COVID et grippe de Moderna

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Moderna veut renouer avec la croissance

*

Le cours de son action a perdu 90 % par rapport aux sommets atteints lors de la pandémie

*

Le secrétaire d'État à la santé, hostile aux vaccins, a perturbé la politique vaccinale des États-Unis

(Ajout de la déclaration de Moderna au paragraphe 5) par Bhanvi Satija

L'autorité européenne de réglementation des médicaments a recommandé vendredi l'approbation du vaccin combiné COVID et grippe de Moderna

MRNA.O , le plaçant en bonne voie pour devenir la première injection unique protégeant les personnes âgées de 50 ans et plus contre les deux maladies.

Actuellement, les personnes doivent recevoir deux injections distinctes pour être protégées contre COVID-19 et la grippe, et les vaccins sont régulièrement mis à jour pour correspondre aux souches virales en circulation.

Moderna mise sur le vaccin combiné COVID-grippe et sur un vaccin antigrippal à base d'ARNm pour renouer avec la croissance des revenus, car la demande de vaccins COVID s'est effondrée dans les années qui ont suivi la pandémie.

Moderna espère que les marchés internationaux stimuleront la croissance de son chiffre d'affaires cette année, car l'activiste anti-vaccins Robert F. Kennedy Jr, secrétaire d'État américain à la santé, a perturbé le marché intérieur.

Moderna a déclaré que son vaccin combiné, le mCombriax, pourrait être disponible sur certains marchés de l'UE pour la saison 2026-2027.

La société s'attend à ce que le vaccin soit plus largement disponible dans la région en 2027, lorsque le marché sera rouvert à la suite de l'expiration des contrats de vaccins actuels de l'UE.

LES ACTIONS DE MODERNA ONT PLONGÉ DEPUIS LES SOMMETS ATTEINTS EN 2021

Les actions de la biotech, qui sont restées stables vendredi avant la mise sur le marché aux États-Unis, ont chuté de près de 90 % par rapport aux sommets atteints en 2021.

L'année dernière, Moderna a retiré sa demande d'homologation aux États-Unis pour son vaccin combiné COVID-grippe afin d'attendre les données d'efficacité d'un essai de phase avancée de son vaccin antigrippal.

Au début du mois, la société a déclaré qu'elle attendait les conseils de la Food and Drug Administration pour déposer une nouvelle demande.

Les autorités américaines ont d'abord refusé d'examiner un autre vaccin antigrippal à base d'ARNm de la société, puis ont fait marche arrière une semaine plus tard, après que Moderna a modifié sa demande.

La recommandation de l'EMA de vendredi était basée sur les données d'une étude portant sur 8 000 participants, qui a montré que ceux qui ont reçu le mCombriax ont généré plus d'anticorps que ceux qui ont reçu des injections séparées contre les virus.

L'étude a comparé le mCombriax à une combinaison de Spikevax, le vaccin COVID-19 de Moderna, et de vaccins antigrippaux traditionnels de GSK GSK.L et Sanofi SASY.PA .

L'EMA a également pris en compte les données d'une étude portant sur un vaccin antigrippal à ARNm similaire, dans laquelle le mCombriax a déclenché une réponse immunitaire adéquate. Le vaccin contient de l'ARN messager avec des instructions pour la fabrication de protéines présentes dans certaines souches du virus de la grippe et du SARS-CoV-2.

La recommandation de l'EMA sera examinée par la Commission européenne, qui donnera le feu vert final à la commercialisation dans l'Union européenne. On ne sait pas exactement combien de temps prendra cette décision.