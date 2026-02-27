L'autorité de régulation de l'UE recommande l'approbation du vaccin combiné COVID et antigrippal de Moderna

(Ajout du contexte et des détails du communiqué de l'EMA dans les paragraphes 2 à 5)

L'autorité européenne de réglementation des médicaments a recommandé vendredi l'approbation du MRNA.O mCombriax de Moderna, ouvrant ainsi la voie au premier vaccin combiné protégeant les personnes âgées de 50 ans et plus contre le COVID et la grippe saisonnière en une seule dose.

Le vaccin fonctionne comme les autres vaccins en préparant le corps à se défendre contre l'infection et contient de l'ARN messager avec des instructions pour la fabrication de protéines trouvées sur le SARS-CoV-2 et certaines souches de grippe, a déclaré l'organisme de réglementation.

La recommandation s'est appuyée sur les données d'une étude portant sur 8 000 participants, qui a montré que ceux qui ont reçu le mCombriax ont produit davantage d'anticorps que ceux qui ont reçu un vaccin antigrippal traditionnel actuellement commercialisé et le vaccin COVID-19 de Moderna, Spikevax.

Comme pour les vaccins existants contre le COVID-19 et la grippe, la composition de mCombriax devrait être régulièrement mise à jour pour correspondre aux souches virales actuellement en circulation, a déclaré l'EMA.

La recommandation de l'EMA va maintenant être examinée par la Commission européenne, qui donnera le feu vert final à la commercialisation du vaccin dans l'Union européenne.