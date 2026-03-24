L'autorité de régulation de l'UE met en garde contre une pénurie du traitement anticancéreux de Baxter jusqu'au début de l'année 2027

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Le régulateur des médicaments de l'Union européenne a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que les médicaments anticancéreux de Baxter International BAX.N contenant de l'ifosfamide restent en pénurie dans l'Union européenne pendant une bonne partie du premier trimestre de l'année prochaine.

L'ifosfamide est utilisé seul ou en association avec d'autres thérapies pour traiter plusieurs cancers, notamment le cancer des testicules, le cancer à petites cellules et le cancer du col de l'utérus.

L'Agence européenne des médicaments a déclaré que la pénurie était due à une perturbation technique sur le site de fabrication sous contrat de Baxter, mais n'a pas divulgué de détails.

* Baxter est le principal fournisseur d'ifosfamide dans l'UE.

* Les marques Holoxan, Tronoxal et Mitoxana contiennent de l'ifosfamide, soit comme ingrédient principal, soit en association avec d'autres médicaments.

* La fabrication et la mise sur le marché des produits contenant de l'ifosfamide avaient été interrompuesen septembre, mais la production a repris, bien qu'à un niveau limité.

* Le mois dernier, l'autorité de régulation avait également mis en garde contre une pénurie d'un autre médicament anticancéreux de Baxter, le cyclophosphamide - un ingrédient clé de l' Endoxan, du Sendoxan et du Genoxal - jusqu'au premier trimestre de l'année prochaine, en raison d'une perturbation sur le site.

* Ces pénuries surviennent à un moment où la guerre au Moyen-Orient menace déjà de perturber la circulation des médicaments en raison de la restriction des transports aériens et de la fermeture des routes maritimes.

* Baxter n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.