L'autorité de régulation chinoise approuve l'acquisition de Dowlais par American Axle

L'autorité chinoise de régulation des marchés a déclaré vendredi qu'elle approuvait l'achat par American Axle & Manufacturing AXL.N , basé à Detroit, de Dowlais Group DWL.L , propriétaire de GKN Automotive, en déclarant qu'elle avait "pleinement pris en compte" l'impact possible de l'opération sur la concurrence en Chine.

La déclaration de l'Administration d'État chinoise de régulation des marchés (SAMR) intervient environ un an après qu'American Axle a annoncé son intention d'acheter Dowlais, évaluant la société cotée à Londres à environ 1,16 milliard de livres (1,55 milliard de dollars).

Le groupe combiné vise à bénéficier d'une plus grande échelle alors que l'industrie automobile est confrontée à la volatilité de la demande de véhicules électriques, aux incertitudes économiques et à l'expansion mondiale des fabricants chinois de véhicules électriques.

SAMR a déclaré qu'avec des conditions restrictives supplémentaires, American Axle et Dowlais ont pris quatre engagements, y compris "des opportunités d'approvisionnement et de développement équitables, raisonnables et non discriminatoires, des performances continues, la stabilité des prix et le fait de ne pas refuser des exigences de renouvellement raisonnables".

Cela permettrait de "protéger les intérêts des clients et des consommateurs en aval et de créer des conditions équitables pour la santé et le développement ordonné de l'industrie automobile de notre pays", a déclaré la SAMR. (1 $ = 0,7468 livres)