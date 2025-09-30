 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'autorité de régulation chilienne inflige une amende de 4 millions de dollars à Albemarle pour des violations de l'environnement
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 17:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le régulateur environnemental chilien a infligé une amende d'environ 4 millions de dollars au producteur de lithium américain Albemarle

ALB.N pour des infractions liées à la surextraction de saumure et au non-respect de son plan d'alerte précoce, a déclaré l'agence dans un communiqué mardi.

Albemarle est l'une des deux entreprises, avec la société chilienne SQM, qui extraient le lithium, un métal utilisé dans les batteries, de la plaine salée d'Atacama. L'amende infligée par le régulateur, connu sous le nom de SMA, découle des accusations portées contre Albemarle en 2022.

Environnement

